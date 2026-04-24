Удариха Моджтаба Хаменей, в тежко състояние е

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е бил сериозно ранен от американски и израелски въздушни удари срещу страната и е в тежко състояние. Това съобщава The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

Според информацията Хаменей е получил тежки изгаряния по лицето, заради което има трудности с това да говори, предава "Блиц". Той е заобиколен предимно от група лекари и медицински персонал, които лекуват раните, получени при въздушните удари, се казва в публикацията.

Изданието отбелязва, че Върховният лидер вече е претърпял няколко операции. Хаменей е претърпял три операции на крака, като може да се нуждае от протеза в бъдеще.

Медиите добавят, че Хаменей в момента се крие от обществеността, за да не изглежда слаб в очите на иранския народ и опонентите си.

По-рано, официалният говорител на Министерството на външните работи на Ислямската република, Есмаил Багаей, заяви, че Върховният лидер е здрав и скоро може да се появи публично.

