Турция изгражда ново летище на ключово място в Черно море

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоолу заяви, че на летище Трабзон ще бъдат изградени терминална сграда с капацитет 10 милиона пътници и писта с дължина 3 хиляди метра, като подчерта: „Включихме проекта в инвестиционната програма, проведохме търга и в момента сме на етап предаване на терена, полагане на основите и започване на изкопните дейности.“

Той даде информация за проектите в областта на автомобилния, въздушния и железопътния транспорт, които се предвижда да бъдат въведени в експлоатация през 2026 г., пише Анадолската агенция.

Обръщайки внимание на значението на Проекта „Път на развитието“, Уралоолу заяви: „Проектът е завършен, ние го подкрепихме. Той ще започва от пристанище Фав и по железопътна и автомобилна мрежа с дължина 1200 километра ще достига до Турция през граничния пункт Овакьой, а на територията на Турция ще продължава по трасе с дължина около 2090 километра и ще излиза през Капъкуле. Ще има връзки и с Черно, Средиземно и Егейско море. В голямата си част проектът в страната ни е завършен. В Югоизточна Турция има някои липси, които вече сме планирали. Като Ирак, Турция, Обединените арабски емирства и Катар постигнахме съгласие по финансовия модел за дейностите, които ще извършим на иракска територия. Целта ни е тази година да изясним финансирането и да започнем строителните работи там.“

Уралоолу припомни, че киберсигурността на страната се осигурява чрез Националния център за реагиране при киберинциденти (USOM) към Агенцията за информационни и комуникационни технологии (BTK), като добави, че с учредяването на Президентството по киберсигурност правомощията на USOM в тази сфера са били прехвърлени. Той отбеляза, че всякакъв информационен и данъчен поток се намира в BTK и че двете институции ще продължат да работят в тясно сътрудничество.

Подчертавайки, че автомобилният транспорт е единственият в света, който осигурява услуга „от врата до врата“, Уралоолу заяви: „Ние продължаваме да укрепваме мрежата за автомобилни превози. Главна дирекция „Пътища“ разполага с пътна мрежа от 68 500 километра, от които 30 хиляди километра са разделени пътища – над 40 процента. Въпреки това 80–85 процента от трафика се осъществява именно по тези разделени пътища. Това е статистическо доказателство, че сме ги изградили на правилните места. С увеличаването на градската гъстота и броя на автомобилите на семейство или човек, е необходимо да се реализират алтернативни маршрути, пътища или определени пътни възли.“

Той даде информация и за текущите пътни проекти, като каза: „Работим много интензивно по автомагистралата Анталия–Алания. Продължават дейностите по автомагистралата Анкара–Къръккале–Делидже. Работата по автомагистралата Чешмели–Къзкалеси също продължава. Строителните дейности по автомагистралата Башакшехир–Наккаш също са в ход.“

ТУНЕЛНИ ПРОЕКТИ ЩЕ БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ТАЗИ ГОДИНА

Министър Уралоолу заяви, че в цялата страна се изпълняват множество тунелни и виадуктни проекти, като информира, че тунелите Аладжабел, Далъккавак по трасето Ерзурум–Ризе и Геминбели в Сивас ще бъдат пуснати в експлоатация още тази година.

Относно проекта за Северен железопътен преход на Истанбул, който ще преминава през моста „Явуз Султан Селим“, Уралоолу посочи: „Проектът с дължина 122 километра беше завършен. Под ръководството на Световната банка и с участието на други международни финансови институции уточнихме финансиране в размер на близо 6 милиарда долара. Планираме търгът да бъде обявен през първата половина на годината. По този начин ще премахнем проблемите с капацитета по железопътната линия от Далечния изток до най-отдалечената точка на Европа – Лондон. В момента през „Мармарай“ могат да преминават само по 4 товарни влака на ден. Проектът ще бъде двупътен и проблемът с капацитета ще отпадне. След старта ще го завършим в рамките на 5 години. Това е проект, който ще служи както на Истанбул и страната ни, така и на международната търговия.“

ОЧАКВА СЕ БРОЯТ НА ПЪТНИЦИТЕ, ПЪТУВАЩИ ПО ВЪЗДУХ, ДА НАДХВЪРЛИ 260 МИЛИОНА ТАЗИ ГОДИНА

Уралоолу заяви, че броят на летищата в Турция е увеличен от 26 на 58 и че вече няма област, чийто съседен град да не разполага с летище.

Той посочи, че строителството на летищата Байбурт–Гюмюшхане и Йозгат продължава, и добави:

„Ще ги открием и пуснем в експлоатация през 2026 г. Летище Трабзон е едно от нашите 58 летища. С писта с дължина 2650 метра то може да приема самолети от определен клас. Няма възможност за разширяване нито на пистата, нито на терминалните сгради. Пътникопотокът надхвърля 3 милиона души, а Трабзон е сред водещите провинции в Източното Черноморие по брой туристи. Проектирахме летище Трабзон с терминал с капацитет 10 милиона пътници и писта с дължина 3 хиляди метра, подходяща за кацане на широкофюзелажни самолети. Включихме го в инвестиционната програма, проведохме търга и в момента сме на етап предаване на терена, полагане на основите и започване на изкопните работи.“

Уралоолу допълни, че броят на пътниците, пътуващи по въздух, е достигнал 247 милиона през 2025 г., а през 2026 г. се очаква да надхвърли 260 милиона.

