Трус в семейството на Ален Делон! По-малкият му син шокира с този ход

Ален-Фабиен, по-малкият син на Ален Делон, възнамерява да поиска чрез съд отмяна на последното завещание на баща си от ноември 2022 г., пише в. "Монд". По думите негови думи по времето, когато то е било подписано, актьорът вече не е бил способен да взема съзнателни решения.

Според изданието синът не е доволен, че в новата версия на завещанието всички авторски права върху творчеството на баща им са прехвърлени на сестра му Анушка, която през последните години живееше с Ален Делон в Швейцария.

Той настоява за връщане към версията на завещанието от 2015 г., в която цялото имущество и активи се разпределени между наследниците в съотношение 50% за Анушка и по 25% за двамата братя - Антони и Ален-Фабиен.

По-малкият син на актьора също така иска да оспори дарение от февруари 2023 г., оформено в полза на Анушка от името на баща им, когато Ален Делон е лежал в болница в Женева.

Ален-Фабиен е решил да заведе дело едва сега, повече от година след смъртта на актьора, защото е успял да получи данни за здравословното състояние на баща си от 2019 г. Според доклад от същата година Ален Делон е имал проблеми с паметта, концентрацията и възприятието.

По-малкият син на актьора казва, че до смъртта на баща му тези медицински доклади не са били достъпни, а сестра му Анушка ги е крила от семейството. Преди това същото се опита да докаже по-големият му брат Антони, който я съди през ноември 2023 г.

В миналото по-малкият син, без да е специалист в областта на медицината, е могъл само с думи да изрази съмненията си относно когнитивните способности на баща си и здравословното му състояние. Сега той е готов да отиде в съда, разполагайки с необходимите документи.

Първото съдебно заседание по делото се очаква на 9 март 2026 г., отбелязва "Монд", предава БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com