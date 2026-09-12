Децата на Ален Делон пак се хванаха за гушите
Синът му Ален-Фабиен се изправи в съда, по дело заведено от сестра му Анушка
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Синът му Ален-Фабиен се изправи в съда, по дело заведено от сестра му Анушка
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Актьорът почина на 88-годишна възраст
Починал е в дома си, заобиколен от своите деца
Обискиращите са отбелязали и наличието на стрелбище в имота му
Кой се грижи още за него
Фотото е актуално, правено на 23 април
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