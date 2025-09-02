Свят

Тръмп с извънредно изявление

То е насрочено за 21:00 часа българско време

02 сеп 25 | 10:02
2115
Фатме Мустафова

Извънредно изявление на президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това обяви пресслужбата на Белия дом.

Предварително изявлението на Тръмп е насрочено за 21:00 часа българско време. За какво точно ще говори Тръмп - засега не е известно.

Днес (2 септември) изтича срокът, който Тръмп даде на руския президент Владимир Путин за сключване на мирно споразумение с Украйна. А по-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ ще разгледат ограничения срещу Русия, тъй като войските на РФ засилиха обстрела над украинските градове.

След преговорите в Аляска и в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква срещата на руския президент Володимир Путин с президента на Украйна Владимир Зеленски в рамките на следващите "две-три седмици".

Автор Фатме Мустафова

