Тръмп с извънредно изявление

Извънредно изявление на президентът на САЩ Доналд Тръмп. Това обяви пресслужбата на Белия дом.



Предварително изявлението на Тръмп е насрочено за 21:00 часа българско време. За какво точно ще говори Тръмп - засега не е известно.



Днес (2 септември) изтича срокът, който Тръмп даде на руския президент Владимир Путин за сключване на мирно споразумение с Украйна. А по-рано министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че САЩ ще разгледат ограничения срещу Русия, тъй като войските на РФ засилиха обстрела над украинските градове.



След преговорите в Аляска и в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква срещата на руския президент Володимир Путин с президента на Украйна Владимир Зеленски в рамките на следващите "две-три седмици".

