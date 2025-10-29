Тази снимка от морето смрази народа!

Небето над Зонгулдак, Турция тази сутрин беше истински природен феномен.

Три последователни водни смерча се образуваха над морето, изумявайки зрителите от брега. Кадрите, заснети секунда по секунда с мобилни телефони, бързо се разпространиха в социалните мрежи.

Експерти предупреждават, че подобни „водни смерчове“ ще стават по-чести в Черно море с повишаването на температурите, а рибарите и малките лодки са предупредени да бъдат внимателни, съобщава сайтът milliet.

Торнадо и воден смерч е едно и също. Ако торнадото премине през водната повърхност се нарича воден смерч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com