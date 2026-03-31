Танкери от САЩ с гориво за Европа рязко обърнаха курса насред океана

Три танкера, превозващи дизелово гориво от САЩ за Европа, внезапно промениха курса си в Атлантическия океан, съобщава Bloomberg.

Сред засегнатите кораби са Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace6. И трите са натоварили дизелово гориво в САЩ и първоначално са били насочени към Европа – с дестинации като Амстердам и Гибралтар. Впоследствие обаче маршрутите им се променят: Grand Ace6 вече се насочва към Ломе, а останалите два танкера поемат на югоизток.

Тези рязки отклонения насред океана показват колко бързо реагират търговците и корабособствениците на промените в цените, риска и достъпността на маршрутите. Пазарът на практика влиза в кризисен режим – товарите се пренасочват не към първоначалните си дестинации, а към места с по-добра икономическа изгода или по-нисък риск.

Най-сериозните последствия може да усети Европа.

Според анализа доставките в Азия вече са под натиск, а Старият континент е изправен пред реална опасност от недостиг на дизел в следващите седмици, ако нормалният трафик през Ормузкият проток не бъде възстановен.

Проблемът не е само в цените. Дизелът остава ключово гориво за транспорта, индустрията и земеделието. Всеки срив във веригата на доставки бързо се пренася към логистиката, производството и в крайна сметка – към джоба на потребителя.

Поскъпването на горивата и отклоняването на танкерите показват, че пазарът вече функционира в условия на криза. Ако напрежението в Близкия изток продължи, Европа може да се сблъска не само с по-скъпо гориво, но и с реален физически недостиг.

Страните от ЕС предприемат спешни мерки за борба с рязкото покачване на цените на всички видове горива. Във Франция цената на дизеловото гориво достигна рекордни нива. В Полша средната цена на дизеловото гориво достигна исторически връх.

