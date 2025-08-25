След срещата на върха. Путин с ключовo решение

След срещата на върха между президента на Русия Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Аляска, Путин уведоми президента на Иран Масуд Пезешкиан за резултатите от срещата, съобщи пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС и БТА.

"Състоя се телефонен разговор между президента на Руската федерация Владимир Путин и президента на Ислямска република Иран Масуд Пезешкиан, по време на който Владимир Путин информира за основните резултати от руско-американската среща на върха в Анкоридж“, се посочва в съобщението.

Президентът на Иран, от своя страна, подкрепи дипломатическите усилия, насочени към мирно уреждане на конфликта в Украйна. Според пресслужбата на иранския президент в телефонния разговор с Путин той е изразил надежда, че преговорите на руския лидер с американския му колега Доналд Тръмп ще допринесат за решаването на украинската криза."Надявам се, че постигнатите споразумения на практика ще доведат до бързото решаване на украинския въпрос“, цитира думите на Пезешкиан неговата пресслужба.

Двамата президенти са се договорили да проведат лична среща в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, която ще се проведе от 31 август до 1 септември.

Путин и Пезешкиан обсъдиха също ситуацията с иранската ядрена програма и обстановката в Южен Кавказ.

Тема на разговора между двамата държавници беше и руско-иранското сътрудничество в енергетиката и транспорта. Президентите на Русия и Иран също така "потвърдиха намерението си за по-нататъшно засилване на руско-иранското сътрудничество в различни области", съобщава пресслужбата на Кремъл.

"Освен двустранното сътрудничество с Русия, Иран разглежда регионалните и международните организации – ЕАЕС, ШОС и БРИКС – като конструктивни платформи за сътрудничество с държавите-членки [на тези обединения], особено с Русия и Китай, с цел ефективно противодействие [на опитите] за изграждане на еднополюсен свят“, цитира пресслужбата на иранския президент думите на Пезешкиан.

