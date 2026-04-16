Си Дзинпин с тежко предупреждение към света

Китай отправи най-острата си досега критика към американската военноморска блокада на ирански пристанища, като външното министерство я определи като „опасна и безотговорна“, пишат CNBC.

Президентът Си Дзинпин, който дълго време запазваше мълчание по темата, предупреди, че светът се връща към „законите на джунглата“, а това не трябва да се допуска на фона на ескалацията около войната с Иран.

Говорителят на китайското външно министерство Го Дзякун заяви, че блокадата, влязла в сила в понеделник сутринта, ще „задълбочи конфронтацията, ще повиши напрежението, ще подкопае и без това крехкото примирие и ще застраши безопасното корабоплаване през Ормузкия проток“.

Той призова всички страни да спазват договореното на 7 април прекратяване на огъня и да предприемат конкретни стъпки за деескалация, така че нормалният трафик да бъде възстановен възможно най-скоро. Пекин отхвърли и обвиненията, че доставя оръжия на Иран, като ги определи като „напълно измислени“.

Часове по-късно Си Дзинпин направи най-директните си публични изявления от началото на конфликта след ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

По време на среща с престолонаследника на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед той заяви, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля“ за насърчаване на мира и диалога в Близкия изток.

В разговор с испанския премиер Педро Санчес Си използва необичайно остър тон, като предупреди, че светът изпада в „хаос“ и призова държавите да се противопоставят на „закона на джунглата“ и да застанат „на правилната страна на историята“.

Той подчерта, че международното право не може да се прилага избирателно – да се използва, когато е удобно, и да се игнорира в други случаи.

Междувременно санкциониран танкер, собственост на китайска компания, се превърна в един от първите кораби, които оспориха новите ограничения. Корабът „Rich Starry“, включен в черния списък на САЩ през 2023 г., първоначално се е оттеглил при въвеждането на блокадата, но по-късно е възобновил курса си и е преминал през най-тясната част на протока към Оманския залив, показват данни на системи за проследяване.

По-късно се появиха информации, че танкерът отново е сменил посоката. Той е превозвал около 250 000 барела метанол, натоварени в ОАЕ, без потвърждение да е акостирал в иранско пристанище.

Блокадата бележи рязка ескалация след провала на мирните преговори в Исламабад през уикенда, въпреки че се обсъжда нов кръг разговори преди изтичането на примирието следващата седмица.

Китай, който е най-големият купувач на ирански петрол преди войната, представя конфликта като тест за международния правов ред. Според Си защитата на международното право не може да означава то да се прилага само когато е изгодно.

Към момента около 800 кораба, включително 400 танкера за петрол и газ, са блокирани в района на Ормузкия проток, който се превръща в най-опасната точка в конфликта, навлязъл във втория си месец, пише btvnovinite.bg.

