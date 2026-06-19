Зловещ секс с учителка и изнудване за оценки

Брутален морален и правен скандал взриви образователната система в американския щат Джорджия, разкривайки шокираща реалност зад кулисите на една местна гимназия. Млада учителка, обвинена в сексуални контакти с поне шестима свои непълнолетни ученици, се оказа оплетена в мрежа от изнудване, организирана от самите тийнейджъри. Според официалните съдебни документи учениците разбрали за нейния таен платен профил в платформата OnlyFans и започнали безмилостно да я изнудват, настоявайки за по-високи и хубави оценки в училище в замяна на мълчанието си.

Греховни ласки в училищния гардероб

В центъра на криминалното разследване е 25-годишната Марис Никълс, която доскоро е преподавала биология и е заемала поста мениджър по футболните операции в гимназия „Александър“. Офисът на шерифа в окръг Дъглас вече е издал над дузина заповеди за обиск и изземване на дигитални доказателства, включително личните акаунти на преподавателката и на замесените ученици в мрежите Snapchat и OnlyFans.

Първоначално разплитането на зловещата история започва, когато Никълс е обвинена за сексуално посегателство над тийнейджър, извършено в гардероба на самата класна стая, както и в паркиран в близост луксозен автомобил. Само две седмици по-късно обаче кошмарът за училищното настоятелство набъбва чудовищно. Жената е арестувана отново, след като срещу нея се изправят още петима нови обвинители, което вдига броя на повдигнатите обвинения с 11 нови пункта, сред които за сексуално насилие над деца, манипулиране на ключови доказателства и подстрекателство.

Зловещи видеоразговори и пуловер с надпис „Исус те обича“

Новите разсекретени съдебни документи разкриват детайли, които буквално потресоха обществеността. Оказва се, че по време на един от сексуалните актове с непълнолетен ученик на голф игрище, младата даскалица е била облечена с пуловер, на който е имало ирония в надписа – „Исус те обича“. Извън реалните срещи в колите, даскалката е изпращала десетки неприлични изображения на момчетата и подробно е описвала бруталните си сексуални фантазии, включващи насилие, задушаване и бичуване.

Разследващите са категорични, че жената е използвала и различни секс играчки по време на онлайн видеовръзки с поне две от децата, за които със сигурност е установено, че са били на възраст под 16 години. Когато усетила, че обръчът около нея се затяга, Никълс принудила едно от момчетата незабавно да изтрие цялата им кореспонденция и да излъже пред полицията, ако бъде разпитван за блудство.

Гимназията веднага уволни скандалната служителка и заличи всякаква информация за нея от официалния си уебсайт. Марис Никълс, която в реалния живот е омъжена и има едно дете, първоначално е била пусната срещу 40 000 долара гаранция, но след втория арест и новите разкрития сумата е набъбнала с още 74 000 долара, оставяйки я зад решетките в очакване на тежка присъда.

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