САЩ спира тези визи. Засегнати ли сме

Официално Съединените щати спират за неопределено време обработването на имигрантски визи за граждани на 75 държави.

Сред тях са Русия, Бразилия, Казахстан и Пакистан.

Мярката на администрацията на президента Доналд Тръмп насочена срещу имиграцията не се отнася за неимигрантски визи, сред които туристически и студентски, и няма да засегне желаещите да пътуват за Световното първенство по футбол през това лято, чийто домакин са Съединените щати.



Ограниченията ще влязат в сила на 21-и януари и според говорител на Държавния департамент са необходими, за да се предотврати влизането на чуждестранни граждани, които потенциално биха получавали социални помощи и други социални придобивки.

Външното ведомство уточнява, че ще бъде направен пълен преглед на "всички политики, разпоредби и насоки, за да се гарантира, че имигрантите от тези страни с висок риск не ползват социални помощи в Съединените щати или не се превръщат в обществена отговорност".

В уебсайта на Държавния департамент на САЩ пише, че рестрикциите ще останат в сила, "докато САЩ не гарантират, че новите имигранти няма да, цитирам: извличат богатството на американския народ".

Американските медии отбелязват, че част от държавите, вече фигурират и в разширения списък на американската администрация, налагащ забрана за пътуване до САЩ. В списъка са държави от Африка, Южна Америка, Азия но също и от Европа.

Имиграционни петиции на гражданите на Северна Македония, Беларус, Русия, Албания, Косово, Босна, Черна Гора и Молдова няма да бъдат разглеждани от американските власти. Големи държави като Бразилия, Пакистан и Казахстан също са засегнати от мярката.





