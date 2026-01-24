САЩ пренарежда отбраната си и променя ролята си в Европа

САЩ ще остане ключов съюзник в НАТО и партньор на Европа, но ще пренасочи стратегическия си фокус към защитата на собствената територия и възпирането на Китай. Това се посочва в новата редакция на Стратегията за национална отбрана на администрацията на президента Доналд Тръмп, изготвена под ръководството на министъра на отбраната Пийт Хегсет и публикувана късно снощи, цитирана от ДПА.

Ролята на НАТО и новите очаквания към Европа

В документа се подчертава, че Вашингтон ще продължи да играе централна роля в НАТО, дори при промени в американското военно присъствие на континента. В същото време стратегията отчита, че Европа има „по-малък и намаляващ дял като световна икономическа сила“, което налага съюзниците да поемат по-водеща роля срещу регионалните заплахи. Подкрепата на САЩ в тези случаи се определя като критична, но по-ограничена.

Китай като основен стратегически приоритет

Стратегията ясно посочва, че основният фокус на САЩ ще бъде възпирането на Китай и предотвратяването на доминацията му в Индо-тихоокеанския регион. Подчертава се, че целта не е смяна на режима в Пекин или конфронтация на всяка цена, а стабилен мир, честна търговия и уважителни отношения. Китай е описан като утвърдена сила, която трябва да бъде възпирана, но не и унижавана.

Западното полукълбо, Гренландия и Панамският канал

В 34-страничния документ, първи от този тип от 2022 г. насам, се заявява, че САЩ ще защитава активно интересите си в цялото Западно полукълбо. Изрично се споменават достъпът до Панамския канал и Гренландия – дни след като Тръмп обяви рамка за бъдещо споразумение за арктическа сигурност, което би осигурило на САЩ пълен достъп до острова, който е територия на Дания, член на НАТО.

Военна индустрия, дронове и ядрен арсенал

Вашингтон планира разширяване на трансатлантическото военно-промишлено сътрудничество и премахване на пречките пред търговията с оръжие между САЩ и Европа, за да се увеличи общият отбранителен капацитет. Особен акцент се поставя върху борбата с дронове и модерни въздушни заплахи, както и върху реализацията на противоракетния щит „Златен купол“.

Паралелно с това Пентагон планира мащабна модернизация на ядреното въоръжение. В документа се подчертава, че САЩ никога не трябва да остават уязвими към ядрен шантаж и се нуждаят от силен и ефективен ядрен арсенал, адаптиран към новата глобална среда.

Разрив с предишните стратегии

Новата стратегия следва публикуваната през декември стратегия за национална сигурност, която беше възприета като отстъпление от традиционното тясно трансатлантическо сътрудничество. В нея се критикуват предишните политики за това, че са поставяли защитата на други държави пред интересите на американските граждани. Настоящият подход е изрично формулиран около принципа „Америка на първо място“.

