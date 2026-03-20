САЩ освобождават Ормузкия проток от Иран

Съединените щати и съюзниците им започнаха да използват тежка ударна авиация за потискане на иранските сили в Ормузкия проток. В операцията за възстановяване на безопасната навигация вече участват щурмови самолети A-10 и бойни кораби Apache.

Позовавайки се на американското командване, The Wall Street Journal съобщава, че самолетите вече са започнали систематично да унищожават малки морски цели и дронове.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, генерал Дан Кейн, официално потвърди разширяването на военната мисия: „А-10 вече са разположени в южна посока и нанасят удари по бързи атакуващи кораби в Ормузкия проток.“

Американският военен командир добави, че бойните хеликоптери Apache също са се „присъединили към операцията“. Според военните тези действия са част от многоетапен план на Пентагона, насочен към неутрализиране на заплахата, представлявана от иранския флот, военноморските мини и крилатите ракети.

Припомняме, по-рано Техеран затвори Ормузкия проток за кораби на западната коалиция. Исмаил Хосейни, говорител на Комисията по енергетика на иранския парламент, отдаде това решение на военните действия на Вашингтон и Тел Авив:

„На Съединените щати и Израел, както и на техните съюзници и държави, от чиито територии са предприети атаки срещу нас, не е позволено да преминават през пролива, а същото важи и за ситуации, свързани с техните интереси.“ Депутатът подчерта, че Иран смята европейските държави, които са помогнали за прихващането на ракетите, както и страните от Персийския залив, където се намират американски военни бази, за съучастници в конфликта.

