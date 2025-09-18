Русия удари жп линии в Украйна, има ранени

Поне петима души са ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна,

предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители.

Един човек пострада в Миргородски район, където бе предизвикан и пожар, съобщи в Телеграм ръководителят на Полтавската областна военна администрация Володимир Кохут.

Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че

атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари

и е довела до закъснения от до три часа за пътническите влакове.

През последните седмици руските сили нанесоха редица удари срещу украинската железопътна инфраструктура, включително нападения срещу транспортни възли в Харковска и Донецка област, както и причиниха спирания на движението в Кировоградска област.

Късно снощи

атака с безпилотни летателни апарати срещу Полтавска област нанесе щети на бензиностанция,

като причини пожар и рани четирима души, сочат данни на службите за спешна помощ.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че са свалили 48 от 75 дрона, изстреляни от Русия, и съобщиха за 26 удара на 6 места.

По-рано днес ръководителя на военната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи в публикация в Телеграм, че

вчера при руски удари срещу Херсонска област са били ранени седем души.

Три многоетажни сгради, 35 частни къщи, частен гараж и автомобили са били повредени. Седем души са ранени в резултат на руската агресия, в това число и дете, подчерта Прокудин, цитиран от Укринформ.

Преди това Укринформ съобщи, че вчера сутрин руските сили са нанесли удар с управляема бомба срещу село Ингулец в Херсонска област, при което са пострадали трима възрастни жители и едно дете.

