Разтърсващи разкрития около смъртта на Хейдън Пенетиър

Нови разкрития около трагичната смърт на 36-годишната актриса Хейдън Пенетиър излязоха наяве след публикуването на аудиозапис от телефон 911. Описващ драматичните събития от 16 август, записьт разкрива паническите опити на Зак Хикерсън – брат на нейния партньор Брайън Хикерсън – да спаси живота ѝ, след като я открива в безсъзнание в имот под наем в Южна Каролина.

В разговора с диспечера Хикерсън потвърждава, че звездата от сериала „Герои“ не диша, след което започва да изпълнява указанията за CPR (сърдечно-белодробна реанимация) до пристигането на екипите на Бърза помощ. Въпреки усилията, в 14:32 ч. местно време актрисата е обявена за мъртва на място.

Според доклада на коронерската служба смъртта е настъпила в резултат на фатална комбинация от медикаменти и фентанил (включително фентанил, 4-ANPP, метокарбамол, алпразолам и кветиапин). Органите на реда класифицират случая като нещастен случай, без следи от насилие.

Нейният баща, Скип Пенетиър, разпространи официално изявление, в което я описва като „невероятна светлина и природна сила“ и помоли за уединение на семейството.

Преди трагичния си край актрисата водеше открита борба със зависимостите към опиоиди и алкохол, както и с тежка следродилна депресия след раждането на дъщеря ѝ Кая от боксьора Владимир Кличко. Именно тези здравословни и лични проблеми доведоха до прехвърлянето на попечителството над дъщеря ѝ на Кличко през 2018 г. – решение, което Пенетиър описваше като най-трудното в живота си, взето в името на доброто на детето.