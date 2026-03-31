Рамзан Кадиров предприе неочакван ход. Взе страната на Техеран във войната в Иран. Чеченските военни части обявиха готовността си да бъдат разположени в Иран, за да подкрепят иранските въоръжени сили в случай на сухопътно нашествие на САЩ, предаде PressTV.

Силите, лоялни на Рамзан Кадиров, ръководителят на Чеченската република на Русия, описват продължаващата американо-израелска война срещу Ислямска република Иран като "религиозна война". Те виждат евентуалната си пряка намеса като джихад - битка на доброто срещу злото, в защита на Ислямска република Иран срещу САЩ.

Развитието идва на фона на непровокираната американско-израелска война срещу Иран. В последните дни се появиха твърденията, че Доналд Тръмп настоява за наземна операция в Иран след провала на въздушната кампания през последните няколко седмици.

Войната започна на 28 февруари, по време на непреките преговори между Техеран и Вашингтон, с убийството на лидера на ислямската революция аятолах Сейед Али Хаменей, някои висши командири и цивилни, включително над 170 ученици в Минаб в Южен Иран.

В отговор, иранските въоръжени сили извършиха 86 вълни от ракетни и дронови удари срещу израелски военни и стратегически обекти, както и срещу американски бази и активи в региона на Персийския залив.

Присъствието на украински сили, открито подкрепящи САЩ и Израел във войната им срещу Ислямска република Иран също е значително. Тяхното участие се възприема като предупреждение към Русия относно по-широката траектория на войната, потенциално свързвайки съдбата ѝ с продължителната война между Москва и Киев.

В писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и председателя на Съвета за сигурност на ООН в понеделник, посланикът на Иран и постоянен представител в ООН Амир Саид Иравани осъди признанието на Украйна, че е изпратила "стотици експерти" в региона, заявявайки, че Киев участва активно във военната агресия, предприета от САЩ и израелския режим срещу Ислямската република.





