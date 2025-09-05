Путин с ултиматум към Запада и с оферта към Зеленски

Руският президент Владимир Путин отправи ново остро предупреждение към Запада

Той заяви, че всички западни войски, разположени на територията на Украйна, ще бъдат „легитимна цел“ за руската армия.

Изявлението идва само ден след като западните съюзници на Киев обявиха, че са готови да изпратят свои войски в Украйна в случай на подписване на мирно споразумение.

„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.

Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.

Путин заяви, че засега не е говорил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, след като той участва по видеоконферентна връзка вчера среща на върха на „Коалицията на желаещите" страни.

"Засега не е имало телефонен разговор между мен и Тръмп относно резултатите от тези консултации в Европа", каза Путин. Той обаче добави, че няма никакви проблеми в комуникацията между двамата и поясни, че е било сложно да се организира разговор с Тръмп, предвид това, че той лично току-що се връщал от посещение в Китай. Путин визира визитата, по време на която той участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество и беше сред гостите на военен парад по повод 80-ата годишнина от края на Втората световна война.

Москва е най-доброто място за възможна среща с президента на Украйна Володимир Зеленски, продължава да настоява стопанинът на Кремъл, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Следващия път, ако наистина някой иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва“, заяви президентът на пленарното заседание на Източния икономически форум, провеждащ се във Владивосток, съобщи БТА,

Руският президент припомни, че Киев до неотдавна е изключвал възможностите за директен контакт с Русия, а сега моли и предлага такъв.

Руският лидер добави, че Русия е готова да гарантира на 100 процента сигурността на Зеленски и на представители на Киев, ако те решат да дойдат в Москва за разговори, посветени на темата за Украйна.

"Украинската страна иска тази среща и предлага тази среща. Аз казах: "Готово, моля, заповядайте, идвайте. Ние напълно съвършено ще осигурим условия за работа и за сигурност. Гарантираме на 100 процента“, подчерта Путин в пространно изказване пред делегатите на форума във Владивосток.

Руският лидер дефинира като прекомерни изисквания исканията на Киев за среща между него и Зеленски в Киев.

Путин засегна темата за гаранциите за сигурността за Украйна след влизането в сила на споразумение за мир в тази страна. Той подчерта, че тези гаранции трябва да бъдат разработени и за Русия, и за Украйна и подчерта, че Москва ще ги уважава.

