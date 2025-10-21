Скандал в Европа. Ще сменяме ли часа?

За неудовлетворение на всички нормално мислещи хора, европейските часовници ще бъдат върнати с един час назад в неделя, 26 октомври, за да влезе в сила зимното часово време.

То ще действа до 29 март 2026 г., когато Европа отново ще превърти стрелките и ще се върне обратно към лятното часово време. Испания обаче реши да възобнови отдавнашния спор дали трябва да има подобна смяна на времето, или не, съобщава испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Практиката, въведена за първи път от Германската империя по време на Първата световна война за пестене на енергия, беше възобновена след петролната криза през 70-те години и хармонизирана в рамките на Европейската общност през 1980 г.

Всяка есен обаче дебатите за смисъла на тази практика се разпалват с нова сила. Испания смята, че смяната на времето е остаряла мярка, и официално поиска възобновяване на дискусията в рамките на Европейския съюз, като постави въпроса в дневния ред на вчерашното заседание на енергийните министри в Люксембург.

„Смяната на времето два пъти годишно вече няма смисъл. Тя почти не води до спестяване на енергия и се отразява негативно на здравето и ежедневието на хората“, заяви вчера във видеообръщение испанският премиер Педро Санчес.

Преди години Финландия, Полша и Европейската комисия подкрепиха испанската инициатива.

Полша се опита безуспешно да възобнови дискусията по-рано тази година, а ирландският евродепутат Шон Кели призова датското председателство на ЕС да започне наново преговорите. „Научни доказателства показват, че смяната на времето нарушава съня, увеличава здравните рискове и води до повече пътнотранспортни произшествия“, посочи Кели.

Европейският парламент ще разгледа отново темата тази седмица, но дипломатически източници коментират пред ЕФЕ, че напредъкът е ограничен и че ситуацията едва ли ще се промени скоро.

