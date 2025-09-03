Полският президент се срещна с Тръмп. Преговорите

Ключова среща между полския президент Карол Навроцки и американския президент Доналд Тръмп.

Те са обсъдили увеличаване на броя на американските войски в Полша по време на посещението си в Белия дом, предаде Ройтерс.

Навроцки добави, че е уверен в успеха, въпреки че преговорите са в ранен етап.

"По време на разговорите обсъдихме разширяването на американското военно присъствие в Полша... Особено съм доволен, че имаше конкретни дискусии по този проект", каза президентът на Полша пред журналисти след срещата си с Тръмп.

Тръмп допълни още, че Съединените щати и Полша имат специални отношения, по-силни от всякога, намеквайки, че това е свързано и с отношенията му с Навроцки, когото е подкрепял по време на предизборната кампания.



Американският президент обяви още, че за него е чест да изрази подкрепата си за Навроцки, както и изрази мнението си, че новият полски лидер върши ''фантастична работа''.



Навроцки от своя страна заяви, че поляците са щастливи да имат американски войски на своя земя. Той добави, че тяхното присъствие е и сигнал за Русия, че "ние сме заедно“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com