Петролът скочи до $115 за барел. Тръмп поема контрола в Иран

Глобалните цени на петрола скочиха, а борсовите пазари рязко поевтиняха в азиатската търговия в понеделник сутрин, след като войната между САЩ и Израел срещу Иран навлезе в петата си седмица.

Цената на Brent crude се повиши с повече от 3% до над $115 за барел, а американският суров петрол (WTI) се покачи до около $103, след като добави около 3.5%. Това поставя Brent на път към най-големия месечен ръст в историята, предаде BBC (Би Би Си).

Фондовите пазари в Азия отвориха по-ниско: японският Nikkei 225 спадна с около 4.5%, а южнокорейският Kospi се понижи с около 4%. Други големи индекси също отбелязаха спадове.

Конфликтът се разширява, след като подкрепяните от Иран хусите в Йемен започнаха атаки срещу Израел през уикенда. Регионалното напрежение и разполагането на американски войски в Близкия изток допълнително увеличиха напрежението на пазарите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в интервю, че САЩ може да "поеме контрола над петрола в Иран" и евентуално да завладее ключовия нефтен център остров Харг, твърдейки, че няма сериозна иранска отбрана там.

Пазарите на енергия са силно нестабилни след ответните действия на Техеран и заплахите за атаки срещу кораби, които се опитват да преминат през стратегически важния проток Ормуз, през който минава около 20% от световния петрол и газ. Експерти предупреждават, че ако конфликтът не отслабне, цените на петрола вероятно ще продължат да се покачват.

Хуситските атаки създават опасения за възможни прекъсвания и в други ключови морски маршрути като Баб ал-Мандеб, което може да засегне световните енергийни доставки.

