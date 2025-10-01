Още една страна затяга правилата за мигрантите

С гласовете на консерваторите и десните популисти парламентът в Лисабон прие нов, по-строг закон за чужденците. Правилата за пребиваване в страната се затягат, съобщи Deutsche Welle.

С подкрепата на крайнодесния лагер консервативното правителство на министър-председателя Луиш Монтенегро прокара в парламента закон, който затяга правилата за чужденците в Португалия.

Събиранията на семействата ще стават по-трудно

Съгласно новия закон, разделените семейства ще могат да се събират само след двегодишно законно пребиваване в страната. За женените двойки периодът все пак ще е по-кратък, а по-отношение на малолетните деца изискването изобщо няма да важи, обяснява АРД.

Социалистическата партия, както и други лявоориентирани групировки бяха против. Депутатката Андреа Галвао от Левия блок изтъкна, че това е "жесток закон срещу чужденците", който разделя бащите от децата и съпругите.

Нова полицейска част ще преследва незаконните мигранти

Реформата предвижда и, че работна виза за Португалия ще могат да получат само висококвалифицираните. Бразилците, които са най-многобройната група мигранти в Португалия, вече няма да получават директно право на престой след пристигането си.

Част от плановете е създаването на нова полицейска част - за борба с нелегалната миграция и за депортиране на мигрантите без право на пребиваване. Правителството иска и да повиши изискванията за получаване на португалско гражданство, но по това все още се водят дискусии, пише германската обществена медия.

За седем години чужденците са се увеличили четири пъти

Говорителят на португалското правителство Антонио Леитао Амаро определи реформата като необходимост, за да може "да се контролира и регулира притокът на чужденци", както и за да бъде възможна интеграцията. "Времената на безотговорната миграция" били отминали.

До края на 2024 година броят на чужденците в Португалия е надхвърлил 1,5 милиона, според официалната статистика. Това са четири пъти повече хора, отколкото през 2017-а и те съставляват 15 процента от населението, отбелязва АРД.

Сътрудничество с десните популисти

Одобряването на закона стана възможно благодарение на оспорвано споразумение между Социалдемократическата партия на Монтенегро и дяснопопулистката Chega (Стига). Нейният лидер Андре Вентура първоначално искаше мигрантите да са плащали социални осигуровки най-малко пет години, преди да могат да получат достъп до социални помощи. Впоследствие той се отказа от искането си и двете партии се споразумяха по-късно да подготвят специален закон за достъпа на мигрантите до социални помощи.

