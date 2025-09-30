Великобритания готви големи промени за мигрантите, засягат и българите

Великобритания обмисля значително затягане на правилата за постоянно пребиваване на мигранти, като част от по-широка политическа офанзива срещу растящото влияние на антиимиграционната партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, предават световните агенции.

В бъдеще само мигранти, които говорят английски на високо ниво, имат чисто криминално досие, не получават социални помощи и допринасят за обществото чрез доброволчество и редовни осигуровки, ще могат да кандидатстват за така нареченото безсрочно разрешение за пребиваване (Indefinite Leave to Remain).

Новите критерии ще включват:

- Задължително високо ниво на английски език

- Липса на криминално досие

- Активно участие в доброволчески дейности

Това съобщи Шабана Махмуд, новият вътрешен министър от Лейбъристката партия, в първата си реч на годишната партийна конференция, предава "Блиц". Тя обяви, че ще започне официална обществена консултация по предложенията до края на годината.

Реакции и политически сблъсък

Промените са част от усилията на премиера Киър Стармър да отговори на обществения натиск и да не губи подкрепа за сметка на крайнодясната партия на Фараж, която миналата седмица предложи още по-драстична идея – пълно премахване на безсрочното пребиваване и замяната му с петгодишни визи с подновяване.

В отговор Стармър обвини партията на Фараж в опити за въвеждане на "расистка политика" с масови депортации, които биха "разкъсали страната".

Имиграцията остава водеща тема

Имиграцията продължава да бъде една от най-горещите теми за британските избиратели, особено след Брекзит, който обещаваше контрол върху границите. Въпреки това нетната имиграция остава рекордно висока и се превръща в централен елемент в предстоящите избори.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com