Обрат! Ще има среща на Тръмп и Зеленски в Давос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще се срещне с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Давос на 22 януари, в момент на засилено военно напрежение и ускорени дипломатически маневри около бъдещето на войната в Украйна.

По-рано Зеленски даде да се разбере, че не планира пътуване до Швейцария за форума в Давос, след като поредна мащабна руска атака постави страната му под риск от задълбочаване на енергийната криза. „Без съмнение, в този случай избирам Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент“, заяви той на 20 януари, оставяйки отворена вратата за участие при конкретни гаранции.

Украинският президент подчерта, че би преразгледал решението си, ако в Давос се открие реална възможност за договорености за допълнителни системи за противовъздушна отбрана и нови пакети енергийна помощ за Киев. Към момента президентската канцелария на Украйна не е потвърдила официално срещата, а Зеленски не се появи в Давос на 21 януари.

Изданието „Политико“ съобщи, че очакваната среща между Тръмп и Зеленски ще се състои след сесия, посветена на т.нар. „Съвет за мир за Газа“, иницииран от американския президент. Паралелно с това специалният пратеник Стив Уиткоф се готви за визита в Москва за разговори с руския лидер Владимир Путин, което допълнително засилва усещането за синхронизирана дипломатическа офанзива.

Кремъл вече обяви готовност да приеме Уиткоф и Джаред Къшнър за продължаване на разговорите за мир в Украйна, макар конкретни дати все още да не са посочени. На този фон Тръмп заяви, че според него всички страни са „относително близо“ до споразумение.

От Киев пък съобщиха, че мирното предложение, изработено в рамките на серия срещи между украински и западни представители, е „90% готово“, въпреки че ключови и силно чувствителни въпроси – включително бъдещето на частично окупирания Донбас – остават без окончателно решение.

