Нови глоби грозят едни от най-досадните шофьори на пътя

Хората, които обичат да се настаняват в най-лявата лента на магистралата и да се движат там с 25 км/ч под ограничението, със сигурност са един от сериозните фактори за повишаване на произшествията по пътищата. Почти винаги досега обаче те се измъкват безнаказани. Дори и в най-стриктните държави полицията рядко се намесва в такива случаи. Но това може скоро да се промени, ако добрият пример на пътните полицаи от американския щат Колорадо пусне корени, пише "Аутомедия".

През миналата година магистралните патрули в Колорадо са отбили - и глобили - 2450 шофьори за бавене на скоростната лента. Според действащите закони в щата, лявата лента е само за изпреварване, и по-бавните автомобили трябва да стоят вдясно. Впрочем много хора може да останат изненадани, но същото гласи и българският Закон за движение по пътищата (водачът трябва да се движи възможно най-вдясно на пътното платно или в най-дясната свободна лента, а лявата се използва основно за изпреварване).

За разлика от България обаче, в Колорадо полицията следи и наказва нарушителите на това правило. "Многолентовите пътища са проектирани да поддържат трафика в постоянно движение, но понякога се случват задръствания, когато шофьори пренебрегнат правилника на Колорадо за лявата лента", заяви говорител на щатския Департамент по обществена безопасност. "Миналата година пътните патрули на Колорадо са отбили над 2540 шофьори, движещи се по-бавно от трафика в лявата лента, често създавайки опасност за другите участници в движението".

Шефът на въпросните пътни патрули полковник Матю Пакърд доуточни, че "Дори да се движите с максимално разрешената скорост, лявата лента не е замислена като постоянна лента за движение... Дори да не ви харесва скоростта, с която се движат други, умишленото забавяне на трафика е опасно поведение".

