Николай Младенов проговори за Газа. Трудни преговори

Върховният представител за ивицата Газа в Съвета за мир Николай Младенов каза днес в интервю пред Ройтерс, че е "настроен доста оптимистично" относно възможността да бъде договорен план за разоръжаване на "Хамас" и други екстремистки групировки в Газа, но предупреди, че това ще отнеме време.

"Проведохме поредица от много сериозни разговори с "Хамас" през последните няколко седмици и те не бяха лесни", посочи Младенов, който е на посещение в Брюксел за участие в конференция за мира и сигурността в Газа и на Западния бряг.

"Настроен съм доста оптимистично, че можем да постигнем споразумение, което да работи за всички страни, и най-важното, което да работи за хората в Газа", допълни дипломатът.

Въпросът за разоръжаването на "Хамас" е препъникамъкът пред прилагането на мирния план за Газа, отбелязва Ройтерс, предава БТА.

Младенов каза, че продължава работата за прилагане на плана, което ще включва разоръжаване на "Хамас", ново управление на Газа и създаване на условия за изтегляне на израелските войски от анклава. "Очевидно това ще отнеме време, но се опитваме да гарантираме споразуменията за прилагането на плана да бъдат договорени възможно най-бързо", посочи дипломатът.

Попитан дали може да се постигне споразумение за прилагането на плана той отговори: "Разполагаме с няколко дни, максимум две седмици, по мое мнение, защото иначе ще изгубим импулса от това, което вече сме постигнали, и тогава всяко решение ще става все по-трудно".

Отказвайки да коментира в подробности продължаващите преговори, Младенов посочи, че според него "съществуват добри перспективи за напредък, които са били обсъдени и с двете страни".

Един от обсъжданите въпроси е така наречената "Жълта линия", ограждаща територията, която Израел е окупирал от прекратяването на огъня през октомвр насам, каза дипломатът. Ройтерс съобщи по-рано, че Израел е разширил "Жълтата линия" по дълбоко в ивицата Газа.

"Съществуват цял набор от въпроси, които трябва да бъдат решени на терен, включително "Жълтата линия", каза Младенов и добави, че въпроси като достъпът до хуманитарна помощ и лекарства също са сред обсъжданите с Израел.

Той също така посочи някои промени на терен. "Получихме възможност през последните няколко дни, постепенно и много внимателно, да увеличим броя на хората, но които е разрешено да преминат през граничния пункт "Рафах". Стремим се да увеличим броя на камионите със стоки, които влизат в Газа", каза още Младенов.

Той добави, че е необходимо да се изгради доверие. "Това е един много сложен процес. Това обаче е процес, който изисква предприемането на множество малки стъпки, за да се стигне в крайна сметка до споразумение за пълното прилагане на плана", отбеляза Младенов.

През февруари американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и техните съюзници са отпуснали над 7 млрд. долара за облекчаване на положението в Газа, а Вашингтон ще предостави 10 млрд. долара за Съвета за мир. Ройтерс съобщи по-рано, че Съветът за мир е получил едва малка част от обещаното.

"Всички средства, с които се ангажирахме във Вашингтон са налични за Съвета за мир. Не изпитваме никакви финансови затруднения, що се отнася до работата на Съвета за мир", посочи Младенов в интервюто за Ройтерс.

