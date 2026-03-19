Напрежение. Иран за първи път удари самолет на САЩ

Американски изтребител беше принуден да извърши аварийно кацане в Близкия изток, след като беше ударен от ирански огън. Атаката е първият път, когато иранските сили са ударили американски самолет от началото на войната в края на миналия месец.

„Запознати сме с информация, че американски самолет F-35 е извършил аварийно кацане в регионална американска авиобаза след бойна мисия над Иран“, каза пред „Индипендънт“ капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ.

„Самолетът се приземи безопасно, а пилотът е в стабилно състояние“, каза Хокинс, допълвайки, че инцидентът се разследва.

Смята се, че самолетът е бил ударен от ирански огън, съобщиха пред Си Ен Ен два неназовани източника, запознати със случая.

Аварийното кацане идва седмица, след като американски танкер за зареждане с гориво се разби, докато летеше в приятелско въздушно пространство над Ирак, при което загинаха всичките шестима членове на екипажа.

Два самолета са участвали в инцидента, който може да е довел до сблъсък във въздуха, според The ​​New York Times, цитиран от bTV. Разследването все още се води.

Длъжностни лица от администрацията на Доналд Тръмп многократно са твърдели, че САЩ печелят войната, започната съвместно от Израел и САЩ на 28 февруари, и че Иран е практически безсилен да отговори.

„Иран няма противовъздушна отбрана, няма военновъздушни сили, няма флот. Техните ракети, ракетни установки и дронове биват унищожавани или свалени от небето“, каза министърът на отбраната Пит Хегсет миналата седмица.

Войната, която вече е в третата си седмица, е обхванала по-широк регион, като се съобщава за удари в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и други близки държави. В четвъртък Хегсет заяви, че САЩ са ударили над 7000 цели в Иран.

Според ирански официални лица най-малко 1200 иранци са били убити и над 10 000 са били ранени. 13 американски военнослужещи са загинали, а над 140 са били ранени, съобщи Пентагонът.

Конфликтът също така предизвика опасения от глобални икономически сътресения, тъй като трафикът на танкери през Ормузкия проток е спрял. В резултат на това цените на петрола се покачиха рязко, надхвърляйки границата от 100 долара за барел многократно през последните седмици. Средната цена на галон дизел скочи над 5 долара тази седмица.

Войната не показва признаци на отслабване, тъй като американските въздушни удари се засилват, а допълнителни морски пехотинци и военни кораби са разположени в Близкия изток. Миналата седмица Тръмп заяви пред Fox News, че конфликтът ще приключи, когато „го усети в костите си“.

