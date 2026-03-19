Напрежение. Иран за първи път удари самолет на САЩ

Американски изтребител беше принуден да извърши аварийно кацане в Близкия изток, след като беше ударен от ирански огън. Атаката е първият път, когато иранските сили са ударили американски самолет от началото на войната в края на миналия месец.
„Запознати сме с информация, че американски самолет F-35 е извършил аварийно кацане в регионална американска авиобаза след бойна мисия над Иран“, каза пред „Индипендънт“ капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ.
„Самолетът се приземи безопасно, а пилотът е в стабилно състояние“, каза Хокинс, допълвайки, че инцидентът се разследва.
Смята се, че самолетът е бил ударен от ирански огън, съобщиха пред Си Ен Ен два неназовани източника, запознати със случая.
Аварийното кацане идва седмица, след като американски танкер за зареждане с гориво се разби, докато летеше в приятелско въздушно пространство над Ирак, при което загинаха всичките шестима членове на екипажа.
Два самолета са участвали в инцидента, който може да е довел до сблъсък във въздуха, според The New York Times, цитиран от bTV. Разследването все още се води.
Длъжностни лица от администрацията на Доналд Тръмп многократно са твърдели, че САЩ печелят войната, започната съвместно от Израел и САЩ на 28 февруари, и че Иран е практически безсилен да отговори.
„Иран няма противовъздушна отбрана, няма военновъздушни сили, няма флот. Техните ракети, ракетни установки и дронове биват унищожавани или свалени от небето“, каза министърът на отбраната Пит Хегсет миналата седмица.
Войната, която вече е в третата си седмица, е обхванала по-широк регион, като се съобщава за удари в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия и други близки държави. В четвъртък Хегсет заяви, че САЩ са ударили над 7000 цели в Иран.
Според ирански официални лица най-малко 1200 иранци са били убити и над 10 000 са били ранени. 13 американски военнослужещи са загинали, а над 140 са били ранени, съобщи Пентагонът.
Конфликтът също така предизвика опасения от глобални икономически сътресения, тъй като трафикът на танкери през Ормузкия проток е спрял. В резултат на това цените на петрола се покачиха рязко, надхвърляйки границата от 100 долара за барел многократно през последните седмици. Средната цена на галон дизел скочи над 5 долара тази седмица.
Войната не показва признаци на отслабване, тъй като американските въздушни удари се засилват, а допълнителни морски пехотинци и военни кораби са разположени в Близкия изток. Миналата седмица Тръмп заяви пред Fox News, че конфликтът ще приключи, когато „го усети в костите си“.
