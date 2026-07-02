"Пфайзер" запорира небето над Румъния

Букурещ изпадна в безпрецедентен международен колапс, след като фармацевтичният гигант блокира стотици милиони от самолетни такси чрез съд в Белгия.

Румънската администрация на услугите по въздушния трафик (РОМАТСА) беше официално уведомена от Европейската агенция за въздушен контрол ЕВРОКОНТРОЛ за налагането на пълен запор върху нейните финансови сметки. Изненадващият удар е директна последица от тежкото съдебно дело, което северната ни съседка окончателно загуби от американския фармацевтичен гигант „Пфайзер“ (Pfizer). Изпълнителната процедура е задействана заради огромни количества поръчани, но неплатени и незакупени ваксини срещу КОВИД-19 от времето на глобалната пандемия.

Хронологията на един предизвестен фалит

До безпрецедентната ситуация се стигна, след като през 2023 година „Пфайзер“ заведе мащабни съдебни дела в Брюксел срещу правителствата на Румъния и Полша. Компанията настояваше двете държави стриктно да спазят договорите, подписани първоначално от Европейската комисия от името на страните членки, за доставка на предварително определени дози ваксини в рамките на няколко години. През април тази година белгийският съд отсече категорично в полза на фармацевтичната компания, като нареди Букурещ и Варшава да изплатят общо астрономическата сума от 1,9 милиарда евро за количествата, които са отказали да приемат и платят.

Само за Румъния крайната сметка възлиза на колосалните 3,42 милиарда леи, което се равнява на около 650 милиона евро. Към тази вече огромна сума съдия-изпълнителите са прибавили и над 18,5 милиона евро допълнителни съдебни разходи за принудително възстановяване. Още през миналия месец румънското Министерство на здравеопазването получи официален ултиматум, че парите трябва да бъдат преведени в рамките на два месеца, но липсата на реакция принуди корпорацията да премине към крайната фаза.

Как се стигна до блокирането на небето

Адвокатите на „Пфайзер“ и наетият съдия-изпълнител в Белгия са предприели изключително хитър и агресивен ход, като са атакували капитали, които са лесни за удържане и проследяване извън пределите на Румъния. Те са наложили обезпечителните мерки директно през ЕВРОКОНТРОЛ – европейската организация, която събира таксите от международните авиокомпании, когато техните самолети използват румънското въздушно пространство.

Вместо тези средства да бъдат преведени по сметките на РОМАТСА за извършените услуги по въздушна навигация, те вече автоматично се отклоняват и задържат. Тъй като румънската агенция получава около 300 милиона евро годишно от тези такси, а дългът към „Пфайзер“ е двойно по-голям (650 милиона евро), сметките на практика ще останат празни за изключително дълъг период от време. Властите побързаха да уточнят, че самата компания РОМАТСА не е страна в съдебния спор, а просто е превърната в заложник, защото парите са предназначени за румънската държава.

Правителството в Букурещ в паника и спешни преговори

Временният премиер на Румъния Илие Боложан свика извънредно правителствено заседание, за да обсъди спасителен план за излизане от кризата. Той обяви, че още следващата седмица държавните адвокати ще внесат официално оспорване на запора в белгийския съд. В същото време Букурещ води поверителни и изключително трудни преговори с мениджмънта на „Пфайзер“ за намиране на устойчива за бюджета формула и разсрочване на плащанията, чиито детайли за момента остават строго секретни.

Премиерът Боложан и министърът на финансите Александру Назаре категорично увериха обществеността, че този финансов скандал няма по никакъв начин да застраши сигурността и управлението на полетите над страната. Ръководителите на въздушния трафик ще продължат да работят в нормален режим, докато трае съдебната битка. Стряскащото е, че още през април Румъния опита да предложи необичаен бартер – да преобразува дълга в доставки на други иновативни лекарства на компанията, предназначени за онкоболни пациенти и хора с редки заболявания, но принудителният запор показва, че фармацевтичният гигант настоява за живи пари.





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