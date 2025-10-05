Проф. Кантарджиев би аларма! Ковид се събуди
Случаите на заразени растат
Случаите на заразени растат
Критикува както администрацията на Байдън, така и бившия губернатор на Демократическата партия на Ню...
Имало е огромен натиск от администрацията на Байдън
Броят на случаите в момента вече е на значително по-високо ниво, отколкото през август на предходнат...
Касае се за група вирусни щамове, които непрекъснато се променят и образуват нови подварианти
Законопроектът беше приет единодушно със 17 гласа „за“ на първо гласуване в комисия
Към 5000 са карантинираните, цифрата обаче е динамична
Сегашните бустери са малко по-различни от предишните ваксини
Има повишаване на позитивните тестове
Причината е ръстът на заразени с коронавирус у нас
В интернет се говори за предстоящ локдаун или масово носене на маски заради COVID-19
Толкова много заразени не е имало от година