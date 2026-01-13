Мерц прочете присъдата на режима в Иран

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че дните на сегашните управляващи в Иран са преброени на фона на масовите протести, които разтърсват страната, предаде ДПА. По време на посещение в Бенгалуру канцлерът бе категоричен, че режим, който може да се задържи на власт единствено чрез насилие, е изчерпал легитимността си. „Ако един управляващ режим може да се задържи на власт само чрез използването на насилие, то фактически дните му са преброени. Предполагам, че може би сега сме свидетели на последните дни и седмици от този режим“, заяви Мерц.

Ден по-рано германският канцлер вече заклейми действията на иранските сили за сигурност срещу протестиращите, определяйки ги като „непропорционални“ и „жестоки“. От 28 декември миналата година страната е обхваната от най-сериозната вълна от протести от години насам, която първоначално започна с недоволство на търговци срещу рязкото обезценяване на иранския риал и влошаващата се икономическа ситуация, но бързо прерасна в масови демонстрации срещу твърдолинейните управници в цялата страна.

Активисти твърдят, че силите за сигурност потушават протестите по особено жесток начин, използвайки сълзотворен газ и стрелба с истински патрони. По данни на правозащитната организация Иран Хюман Райтс със седалище в Осло, най-малко 648 души са били убити от началото на демонстрациите – число, което допълнително засилва международния натиск и подклажда усещането, че Иран навлиза в решаваща и опасна фаза от своята политическа криза.

