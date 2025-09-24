Свят

Мелания отказа среща със съпругата на Зеленски

Няма да се случи нищо официално, заяви сътрудник на първата дама на САЩ

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реши да не провежда двустранна среща със съпругата на Володимир Зеленски, Олена, в Ню Йорк по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, въпреки настояването на украинката.

 

Това съобщи New York Post, позовавайки се на старши съветника на Мелания, Марк Бекман.

„Г-жа Зеленска няколко пъти е молила Мелания за среща, но няма да има двустранна среща. Няма да се случи нищо официално“, заяви Бекман. „Тъй като нашата първа дама е много учтива, тя ще поздрави. Но няма да има пълноценен разговор, не е планирана среща.“

Дебатът по общата политика (Седмица на високо ниво) на 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН започна в Ню Йорк с участието на приблизително 150 държавни и правителствени ръководители, както и министри на външните работи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на срещата, придружен от съпругата си Мелания.

