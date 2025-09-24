Мелания отказа среща със съпругата на Зеленски

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп реши да не провежда двустранна среща със съпругата на Володимир Зеленски, Олена, в Ню Йорк по време на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, въпреки настояването на украинката.

Това съобщи New York Post, позовавайки се на старши съветника на Мелания, Марк Бекман.

„Г-жа Зеленска няколко пъти е молила Мелания за среща, но няма да има двустранна среща. Няма да се случи нищо официално“, заяви Бекман. „Тъй като нашата първа дама е много учтива, тя ще поздрави. Но няма да има пълноценен разговор, не е планирана среща.“

Дебатът по общата политика (Седмица на високо ниво) на 80-ата юбилейна сесия на Общото събрание на ООН започна в Ню Йорк с участието на приблизително 150 държавни и правителствени ръководители, както и министри на външните работи. Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на срещата, придружен от съпругата си Мелания.

