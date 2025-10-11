Макрон направи безпрецедентен ход. Решението за Лекорню

Президентът на Франция Еманюел Макрон направи безпрецедентен ход и върна на поста министър-председателя Себастиен Лекорню – само четири дни, след като прие оставката му.

Драматичното решение беше обявено късно в петък и хвърли в ступор както политическия елит, така и френското общество, задълбочавайки усещането за хаос в управлението на втората по големина икономика в еврозоната.

39-годишният Себастиен Лекорню, един от най-верните съюзници на Макрон, прие "по дълг" да се нагърби отново с премиерския пост. Неговата първа и най-неотложна задача е да осигури приемането на бюджет за следващата година до понеделник – срок, който изглежда почти невъзможен за спазване на фона на липсата на парламентарно мнозинство за президента.

Първият мандат на Лекорню се превърна в политически фарс, след като той подаде оставка едва 27 дни след назначаването си, само часове след като представи състава на кабинета си. Причината беше невъзможността да се постигне компромис с раздробения парламент, където всяка партия отказваше да отстъпи от своите позиции.

Повторното назначение на Лекорню беше посрещнато на нож от опозицията. Лидерът на крайнодясната партия "Национален сбор" Жордан Бардела, чиято формация води в социологическите проучвания, нарече хода на Макрон "лоша шега" и заяви, че президентът е "по-изолиран и откъснат от реалността от всякога". Бардела се закани, че партията му незабавно ще внесе вот на недоверие срещу "обречената коалиция".

Левицата също не спести критики. Лидерите на социалистите, комунистите и зелените изразиха възмущение, че Макрон не се е вслушал в исканията им за реална промяна и отново е заложил на свой приближен. "Всичко това ще завърши много зле", предупреди лидерът на Зелените Марин Тонделие.

Икономически натиск и отчаяни ходове

Завръщането на Лекорню става на фона на тежка икономическа ситуация. Публичният дълг на Франция е близо 114% от БВП, а бюджетният дефицит е далеч над европейските норми. Политическата нестабилност вече струва скъпо на страната, като според управителя на Френската централна банка е "изяла" 0.2% от потенциалния икономически растеж.

В отчаян опит да намери подкрепа, екипът на Макрон е подал сигнали, че може да направи компромис със спорната пенсионна реформа, която повиши възрастта за пенсиониране на 64 години. Този ход обаче рискува да разгневи центристките съюзници на президента и засега не успява да спечели доверието на левите партии.

Какво следва?

Предстоят критични часове и дни за френската политика. Себастиен Лекорню е изправен пред почти невъзможната задача да състави правителство, което да получи доверие от враждебно настроения парламент и да прокара тежък бюджет. Ако се провали, Франция е заплашена от още по-дълбока криза, а предсрочните избори изглеждат все по-неизбежни.

