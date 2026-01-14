Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 22 души загинаха

Най-малко 25 души загинаха, а около 80 са ранени, след като строителен кран падна върху три от вагоните на влак в Североизточен Тайланд, предаде Ройтерс, като се позоваха на местните власти.

Инцидентът е станал днес сутринта в окръг Сикхио, провинция Након Ратчасима, на 230 километра североизточно от Банкок. Влакът е пътувал от столицата към източната тайландска провинция Убон Ратчатани.

„Броят на жертвите вече достигна 25. Търсенето на още тела продължава“, заяви по телефона за Ройтерс полковник Тачапон Чинавонг от полицията.

Министърът на транспорта Финат Ратчакитпракарн заяви, че във влака са пътували 195 души и добави, че е разпоредил да се проведе задълбочено разследване. Жертвите са били в два от трите вагона, върху което е паднал кранът, каза тайландският министър.

Трагедията се разигра, в момент, в който работници използваха крана за изграждане на високоскоростна линия, намираща се над железопътната линия, по която е минавал точно в този момент влакът. В резултат на падането на крана влакът е дерайлирал и за кратко е избухнал пожар.

Снимки, споделени от министерството, показват преобърнати вагони до храсталаци и пожарникари, гасящи пожара. Кадри, проверени от Ройтерс, показват спасители, които се опитват да извадят жертви от един от деформираните вагони и тежко ранени пътници, качени в линейки.

Проектът за високоскоростната железопътна линия би трябвало да свърже Тайланд с Китай през Лаос. Миналата година правителството на Тайланд заяви, че повече от една трета от строителството на участъка, свързващ Банкок с провинция Након Ратчасима, е завършено, а цялата линия до провинция Нонг Каи, намираща се на границата с Лаос, ще бъде готова до 2030 г.

Инцидентът беше коментиран и от говорителката на китайското външно министерство Мао Нин. Тя каза, че китайското правителство отдава голямо значение на безопасността на проектите и персонала, работещ по реализирането им и добави, че сега се разследва случилото се в Тайланд. „Към момента изглежда, че съответният участък е бил в процес на строителство от тайландско предприятие. Причината за инцидента все още се разследва.“

