Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 22 души загинаха
Инцидентът е станал днес сутринта в окръг Сикхио
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Инцидентът е станал днес сутринта в окръг Сикхио
Говори главен комисар Любомир Николов
Ето обяснението му за страшната драма
Полиция и пожарна не могат да отпушат трафика
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"Морска администрация" увърта, транспортният министър бесен
Два опита да помръднал контейнеровоза останаха безуспешни
Досега индустриялната зона е източваала вода на перничаи
Строителен кран се стовари върху мост в Ню Йорк. Инцидентът блокира движението в района за няколко часа, съобщават световните медии. Петима души са п...
Двама души са ранени, след като лек автомобил се е ударил в кран, извършващ ремонтни дейности. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Катастрофа предиз...
Според фирмата изпълнител обаче причината е спонтанна техническа повреда Човешка грешка най-вероятно е причината за падането на строителния кран върх...
Продължава разчистването на бензиностанцията, върху която снощи падна кран. Съоръжението вече е укрепено. Инцидентът стана на булевард „Никола Вапцаро...
Строителен кран падна върху бензиностанция в София малко след 18,30 часа. Две жени бяха ранени при инцидента, съобщиха от пресцентъра на МВР. Няма те...
Денонощие жителите на един от големите добрички квартали - "Добротица", бяха подложени на воден режим, заради авария по мрежата и спирателен кран. Спи...
Един човек е загинал, а трима са ранени след като кран падна в центъра на Манхатън, съобщава македонското издание МКД. Кранът е паднал върху автомобил...
Строителен кран падна в Манхатън и уби човек. Други двама са тежко пострадали, предаде „Ню Йорк пост". Рухналият кран потрошил и няколко коли, паркир...
Десетки души са загинали, след като кран падна в Голямата джамия в Мека, обяви Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия в "Туитър". Най-малк...
Специализирана акция с кран се извърши на автомагистрала "Хемус". Преди около два часа там катастрофира камион, в който е имало малки количества газ,...
Строителен кран изпусна 4-тонен товар в центъра на Манхатън, Ню Йорк. Общо 10 души пострадаха при инцидента. Двама от ранените са строителни работниц...
Мадрид. Тежка катастрофа е станала в югозападната част на Испания. Пет деца са загинали, съобщи БГНЕС. Инцидентът е станал между Кастроера и Монтеруб...