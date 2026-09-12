Всичко за Кран

Следете всички новини, анализи и коментари за Кран. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Общество Бизнес
Кран уби човек в Манхатън

Кран уби човек в Манхатън

Един човек е загинал, а трима са ранени след като кран падна в центъра на Манхатън, съобщава македонското издание МКД. Кранът е паднал върху автомобил...

06 февруари | 13:50
0 коментара
4141
Кран уби човек в Манхатън

Кран уби човек в Манхатън

Строителен кран падна в Манхатън и уби човек. Други двама са тежко пострадали, предаде „Ню Йорк пост". Рухналият кран потрошил и няколко коли, паркир...

05 февруари | 16:45
0 коментара
4423