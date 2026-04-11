Иранците без интернет повече от 1000 часа

Това е най-дългото спиране на интернет в национален мащаб, регистрирано някога в която и да било страна

Снимка: БТА
11 апр 26 | 9:34
Боряна Колчагова

Иранците са лишени от достъп до интернет от повече от 1000 часа, предаде ДПА, позовавайки се на неправителствената организация "Нетблокс" (NetBlocks).

Организацията, която следи за случаи на прекъсване на достъпа до интернет, посочи, че това е най-дългото спиране на интернет в национален мащаб, регистрирано някога в която и да било страна.

От първоначалните израелски и американски атаки срещу Иран на 28 февруари по-голямата част от иранците имат достъп само до ограничена вътрешна мрежа - интранет, предлагащ единствено одобрено от държавата съдържание.

За разлика от тях малка част от военните и управляващите власти продължават да използват интернет без ограничения. Иранските медии също публикуват новини в платформи като "Телеграм" и "Екс", достъпът до които е блокиран в страната.

Интернетът в Иран е подложен на строга цензура дори в мирно време, като редица уебсайтове и приложения са блокирани.

Услугите за VPN (виртуални частни мрежи) са част от ежедневието на голямата част от иранските потребители, които разчитат на тях за достъп до социалните мрежи. В повечето случаи обаче връзката често е бавна и ненадеждна.

