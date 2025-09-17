Грандиозно посрещане на Тръмп във Великобритания. Подаръците

Почетно посрещане на президента на САЩ Доналд Тръмп от крал Чарлз Трети в замъка "Уиндзор".

Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп са на двудневното посещение. Това е и второ държавно посещение на Тръмп в Обединеното кралство.

Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха хеликоптера на Тръмп, когато той кацна в градината на обширното кралско имение, семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, и придружиха американския президент и съпругата му Мелания до крал Чарлз Трети и кралица Камила, които ги посрещнаха.

Гостите пътуваха до замъка в процесия от карети, теглени от коне, преминавайки покрай редици от войници, моряци и летци, докато военни оркестри изпълняваха националните химни на САЩ и Великобритания.

Кралят и американския президент републиканец размениха по няколко думи в Ирландската държавна карета (карета с четири коня, използвана от британското кралско семейство - бел. ред.) по време на краткото пътуване до двора на замъка, където Тръмп, придружен от Чарлз, инспектира почетната гвардия от войници в червени униформи и шапки от меча кожа.

Тръмп и Чарлз разговаряха и се шегуваха помежду си, като британският монарх сложи ръка на гърба на американския президент. Те разговаряха и с офицера, който ги ескортираше, докато в ръцете си той държеше меч.

По-късно Тръмп и Чарлз разгледаха изложбата на Кралската колекция в богато украсена зала, където служителите бяха подредили пет маси с артефакти, свързани с отношенията между САЩ и Великобритания.

Тръмп изрази впечатлението си, докато разглеждаше документи, свързани с независимостта на САЩ.

При размяната на подаръци Чарлз и Камила подариха на семейство Тръмп ръчно изработен кожен том, посветен на 250-годишнината от Декларацията за независимостта на САЩ, както и британското знаме, което се е веело над Бъкингамския дворец в деня на встъпването в длъжност на Тръмп през януари. Кралското семейство подари на първата дама - Мелания Тръмп - сребърна и емайлирана купа и персонализирана чанта от британската дизайнерка Аня Хиндмарч. Тръмп подари на Чарлз реплика на един от почетните мечове на президента Дуайт Айзенхауер, а Камила получи винтидж брошка от злато, диаманти и рубини от луксозните американски бижута "Тифани" (Tiffany & Co.).

