Фалшив лечебен извор погуби двама души в Турция

В Турция възрастна двойка е починала, след като се натопила във водите на извор, на който били приписвани лечебни свойства, съобщи днес в. "Джумхуриет".

Случаят е станал на 23 август в с. Деребайъндър в централния турски окръг Чанкъръ.

Според сведенията Ибрахим Акоч (75-годишен) и Шерифе Акоч (80-годишна) са били забелязани от граждани да седят неподвижно в извора, за който се твърдяло, че е полезен за различни заболявания, включително при хемороиди и проблеми със зачеването.

Очевидците са сигнализирали за ситуацията на спешния телефон 112 и на място са били изпратени екипи на спешната медицинска помощ, които са констатирали смъртта на двойката. Извършена е аутопсия на мъжа и жената, след което двамата са били погребани.

Разследването, проведено от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), е установило недостатъчно ниво на кислород в района, където извира водата. Разглежда се също и възможността инцидентът да е бил причинен от прекомерно високото ниво на сяра във водата.

След инцидента изворът е бил затрупан с пръст.

Местни жители казват, че двамата от семейство Акоч не са първите жертви на "целебния извор". Според разказите им общо 8-10 души са починали преди, докато са търсели изцеление във водите на извора.

