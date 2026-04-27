Ето последните думи на стрелеца по Тръмп

Обвиненият за стрелбата по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом Коул Алън е изпратил обширен манифест до членове на семейството си около 10 минути преди съботната атака, съобщиха източници на The Post.

Писмото от 1052 думи, подписано като „Коул ‘coldForce’ ‘Приятелски федерален атентатор’ Алън“ — очертава неговите „правила за ангажираност“ за стрелбата и заявява, че той вярва, че негов свещен дълг е да атакува служители на администрацията.

Част от манифеста на Коул Алън

Здравейте на всички!

Може би днес изненадах много хора. Нека започна с извинение към всички, с чието доверие злоупотребих.

Извинявам се на родителите си, задето казах, че отивам на интервю, без да уточня, че е за списъка на „Най-търсените“.

Извинявам се на колегите и учениците си за думите, че имам личен спешен случай (докато някой прочете това, вероятно със сигурност ЩЕ имам нужда от спешното отделение, но едва ли мога да кажа, че това не е самоналожено състояние).

Извинявам се на всички хора, с които пътувах, на всички работници, които обработваха багажа ми, и на всички останали хора в хотела, които не бяха мои цели, но които изложих на опасност просто с присъствието си наблизо.

Извинявам се на всички, които са били малтретирани и/или убити преди това, на всички, които са страдали, преди да успея да направя този опит, на всички, които може да страдат след това, независимо от моя успех или неуспех.

Не очаквам прошка, но ако бях видял друг начин да се приближа толкова близо, щях да го избера. Отново, моите искрени извинения.

Аз съм гражданин на Съединените американски щати.

Това, което правят моите представители, се отразява на мен.

И вече не желая да позволявам на педофил, изнасилвач и предател да цапа ръцете ми със своите престъпления.

(Е, честно казано, не бях съгласен още отдавна, но това е първата реална възможност, която имам, да направя нещо по въпроса.)

Докато обсъждам това, ще премина и през очакваните от мен правила за ангажираност (вероятно в ужасен формат, но не съм военен, така че съжалявам).

