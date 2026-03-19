Чарлз III посрещна Бола Тинубу със салют и банкет

Британският Кв двореца Уиндзор. Това е първото държавно посещение на нигерийски лидер във Великобритания от 37 години насам.

Визитата продължава два дни. Тя цели да засили отношенията между Обединеното кралство и Нигерия, особено при рекорден търговски обмен, предаде Нова телевизия.

Програмата включваше пълна церемония по посрещане с кралски салют, шествие с каляски и официален държавен банкет.

Нигерийският президент Бола Тинубу потвърди ангажимента на страната си за укрепване на двустранните отношения с Обединеното кралство, като постави акцент върху сътрудничеството в областта на сигурността, икономическия растеж и демократичните ценности, съобщи Новинарската агенция на Нигерия (НАН).

Тинубу определи визитата си като исторически момент, който потвърждава "трайните връзки на приятелство, история и споделена цел" между двете държави. По думите му Нигерия и Великобритания споделят общи демократични идеали и трябва да продължат да работят заедно за мир, просперитет и институционално развитие. Президентът подчерта значението на върховенството на закона, посочвайки, че нигерийските институции са силно повлияни от британските правни традиции, включително парламентарната система, държавната служба и съдебните практики. Той отбеляза и ролята на нигерийската диаспора във Великобритания, която според него допринася съществено за здравеопазването, бизнеса, науката, спорта и обществената служба, укрепвайки връзките между двете страни.

Тинубу заяви, че Нигерия остава ангажирана с активна роля в Общността на нациите и с развитието на търговията и сътрудничеството между държавите членки. Особено внимание той отдели на сигурността, като подчерта, че страната е изправена пред сериозни заплахи от тероризъм и нестабилност. Според него партньорството с Великобритания е от ключово значение за противодействието на тези рискове.

Президентът изрази оптимизъм преди срещата си с британския премиер Киър Стармър и увери, че Нигерия ще продължи да задълбочава стратегическите отношения с Лондон. В отговор крал Чарлз III определи Нигерия като икономическа и културна сила с нарастващо глобално влияние. Той похвали приноса на нигерийците във Великобритания в редица сфери, включително бизнесът, здравеопазването, образованието, правото, технологиите и изкуствата. Монархът отбеляза и задълбочаването на икономическите връзки чрез растящата търговия и инвестиции, като същевременно призна сложната историческа връзка между двете страни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com