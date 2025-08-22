Биографът на Тръмп стовари чук в Белия дом!

Държавният глава на САЩ Доналд Тръмп несъмнено е един от малкото харизматични политици в днешно време. И на негов гръб е естествено да се опитват да създават бестселъри.

Биографът на президента на САЩ Майкъл Улф, заяви, че американският държавен глава е монтирал ключалка на вратата си, въпреки препоръките на "Сикрет Сървис".

Писателят също така се оплаква от дразнещия начин, по който Доналд Тръмп води разговори.

Улф, който не е харесван в Белия дом и е наричан "лъжец", представи нова порция слухове за Доналд Тръмп. Авторът на бестселъра "Огън и ярост: В Белия дом на Тръмп", посветен на първия мандат на американския президент, разказа кои навици на Тръмп дразнят най-близкото му обкръжение, написа вестник Дейли бийст.

Биографът на президента Доналд Тръмп, Майкъл Улф, твърди, че Тръмп поне два пъти е влизал в конфронтация със служители на Белия дом относно обзавеждането на спалнята си по време на първия му президентски мандат.

Той разказа, че Тръмп е поставил ключалка на вратата на спалнята си в Белия дом, противно на желанието на службата за охрана на Белия дом "Сикрет Сървис". Това се превърнало в толкова сериозен проблем за агентите, че предизвикало скандал, свързан със сигурността.

"Това беше истинска конфронтация", разказа Улф, добавяйки, че Сикрет Сървис на практика са го принудили да свали ключалката.

Друг конфликт възникнал, когато прислугата в Белия дом сменила чаршафите на Тръмп.

"Той изпадна в истерия", казва Улф.

Той отбеляза, че тези, които се срещат с Тръмп за първи път, обикновено не са подготвени за това колко много ще трябва да слушат.

"Това е като монолог. И понякога е доста забавно: той се опитва да се шегува, а после сменя темата. А всички седят и се преструват, че слушат. Когато говори, всичко, което е в главата му, излиза навън. Така че цялото объркване, хаос, вълнение и минали обиди се изливат и нямат край.

Можете да седите с него с часове и никога, никога, никога няма да имате и минута, за да вмъкнете дума", разказа Улф.

Водещата на подкаста „Inside Trump’s Head“ Джоана Коулс попита какъв е Тръмп в действителност зад затворени врати и какво прави, преди да си легне, тъй като понякога президентът на САЩ публикува в социалните мрежи късно през нощта.

"Той говори по телефона. Мисля, че до последно. Говори, говори с някого", предположи Улф.

Журналистите са се свързали с представители на Белия дом за коментар. Директорът по комуникациите на Белия дом, Стивън Чунг, преди е наричал Улф "торба с л*а" и е казвал, че той "редовно си измисля истории, породени от болното му и извратено въображение" и "мозък с размер на фъстък".

