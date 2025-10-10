Белият дом скастри Нобеловия комитет

Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка, вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг, предаде БТА. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.

