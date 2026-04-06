Белият дом призна за споразумението с Иран. Ето кога ще се произнесе Тръмп

Белият дом потвърди, че се обсъжда споразумение за 45-дневно прекратяване на огъня с Иран, но президентът Доналд Тръмп все още „не е дал одобрение“ и военните действия продължават, предаде АФП.

Американски медии съобщиха, че Вашингтон е получил предложение от посредници за временно примирие в конфликта в Близкия изток.

„Това е една от многото идеи и президентът не е подписал под нея. Операция „Епик Фюри“ продължава“, заяви представител на Белия дом пред АФП. Той допълни, че Тръмп ще коментира темата на пресконференция, насрочена за 13:00 ч. местно време, информира БГНЕС.

