Бедствие на любим на българите гръцки остров! Улици са под вода

Гръцки медии оприличиха два града на Венеция

07 ное 25 | 14:51
175
Агенция Стандарт

Силни бури в части от градовете Ираклион и Ханя на гръцкия остров Крит доведоха до наводняване на улици и бизнеси, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Проливният дъжд препълни канализационната система и водата нахлу в домове, търговски обекти и хотели в емблематичната стара част на град Ханя.

Заради наводнените улици, високите нива на водата и затрудненото придвижване на хора и автомобили в Ираклион и Ханя, гръцки медии оприличиха тези два града на Венеция, пише "Катимерини".

На път в северната част на острова също така са регистрирани няколко малки свлачища, информира още изданието, предава БТА.

Автор Агенция Стандарт

