Заради наш рефер наказаха световния шампион Испания

ФИФА наложи сериозни санкции на Испания заради поведението на привържениците по време на контролата с Египет, завършила 0:0 на 31 март. Националният отбор на шампиона ще трябва да изиграе следващия си домакински мач при намален капацитет на трибуните. Решението на световната футболна централа е взето след преглед на доклада на българския съдия Георги Кабаков, който ръководи срещата.

Напрежението на стадиона на Еспаньол започна още преди първия съдийски сигнал, когато домакинските фенове освиркаха националния химн на Египет. В хода на двубоя ситуацията се изостри, след като група испански привърженици неколкократно отправиха обидни и ислямофобски скандирания, насочени към религиозната принадлежност на египетските футболисти.

Ръководството на стадиона опита да овладее ситуацията чрез предупреждения, изписани на информационните табла, с призиви обидните възгласи да бъдат прекратени. Вместо да се съобразят с тях обаче, част от публиката реагира с недоволство и освирквания.

След като получи доклада на българската съдийска бригада, ФИФА реши да ограничи с 15% капацитета на стадиона за следващия домакински мач на Испания. Предвидена е и възможност освободените места да бъдат предоставени на ученици, студенти или представители на правозащитни организации, ако съответният план бъде предварително одобрен. Испанската футболна федерация е глобена и с 20 000 долара.

Санкцията трябва да бъде изтърпяна по време на следващия прозорец за международни контроли през юни. Ако Испания се класира за заключителната фаза на Лигата на нациите, наказанието може да бъде отложено и приложено в някой от свободните прозорци по време на квалификациите за Евро 2028 през есента на следващата година.