ЦСКА оглави класации на УЕФА

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Въпреки това обаче "армейците" оставиха отлично впечатление с представянето си, а със своята атакуваща и директна игра се изкачиха в челото на няколко престижни класации след първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите, предав "Гонг".

Според сайта на УЕФА отборът на Маркус Гиздол е трети по атаки в целия турнир от общо 36 отбора. "Червените" са направили 12 нападения срещу лидера във френската Лига 1 и са трети по този показател. Пред ЦСКА са само Бран (17 атаки) и Брайтън (13 атаки).

ЦСКА е шести в Лигата на конференциите по създадени положения - 21. Пред "армейците" са Брайтън (34 положения), Панатинайкос (31), Фрайбург (23), Трабзонспор (22), Твенте (22), а Бран, подобно на ЦСКА, е създал 21 положения - опасни и не чак толкова застрашаващи вратата на съперника.