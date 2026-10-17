Топ 10 на най-скъпите футболисти в света

Крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе записа нов впечатляващ скок в цената си според последната актуализация на специализирания портал Transfermarkt.

Новият ръст от 10 милиона евро изстрелва френския национал до внушителните 180 милиона евро, което му отрежда четвъртото място в топ 10.

Лидерската позиция се поделя от суперзвездата на Барселона Ламин Ямал и головата машина на Манчестър Сити Ерлинг Холанд, оценени на по 220 милиона евро.

Трети в престижната класация остава нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе, който е оценен на 200 милиона евро от авторитетния портал.

На противоположния полюс е крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, чиято цена спадна с 10 милиона евро до 130 милиона. Така бразилецът се свлече до десетата позиция, след като между 2024 и 2025 г. бе достигнал стойност 200 милиона евро.

Сред първите десет място намират още Джуд Белингам от Реал Мадрид и Педри от Барселона, както и трима представители на Пари Сен Жермен.

Ето ги най-скъпите футболисти в света:

Ламин Ямал (Барселона) - 220 млн. евро

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) - 220 млн. евро

Килиан Мбапе (Реал Мадрид) - 200 млн. евро

Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен) - 180 млн. евро (+10 млн.)

Джуд Белингам (Реал Мадрид) - 160 млн. евро

Педри (Барселона) - 150 млн. евро

Жоао Невеш (Пари Сен Жермен) - 140 млн. евро

Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен) - 140 млн. евро

Витиня (Пари Сен Жермен) - 140 млн. евро

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 130 млн. евро (-10 млн.)