Спорт

Много футбол в събота ПРОГРАМАТА

Ето какво може да се гледа в родния ефир

Много футбол в събота ПРОГРАМАТА
17 окт 26 | 11:38
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Влади Кирилов

12:00 Вихрен – Локомотив (София) Диема Спорт

14:00 Волфсбург – Хайденхайм Диема Спорт 3

14:30 Евертън – Челси Диема Спорт 2

14:30 Уотфорд – Чарлтън Нова Спорт

15:00 Еспаньол – Атлетико Мадрид MAX Sport 4

15:00 Марек – Черно море Диема Спорт

16:00 Венеция – Наполи MAX Sport 3

16:30 Унион Берлин – Борусия Дортмунд Диема Спорт 3

17:00 Брентфорд – Ливърпул Диема Спорт 2

17:00 Манчестър Сити – Ипсуич Нова Спорт

17:15 Виляреал – Елче MAX Sport 4

18:00 Берое – Лудогорец Диема Спорт

19:00 Болоня – Интер MAX Sport 3

19:30 Бетис – Барселона MAX Sport 4

19:30 Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг Диема Спорт 3

19:30 Нюкасъл – Астън Вила Диема Спорт 2

21:30 Хановер 96 – Санкт Паули Нова Спорт

21:45 Рома – Дженоа MAX Sport 3

21:45 Лил – Брест Диема Спорт 3

21:45 Троа – Ланс Диема Спорт 2

22:00 Валенсия – Атлетик Билбао MAX Sport 4

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Автор Влади Кирилов

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