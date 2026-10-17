Много футбол в събота ПРОГРАМАТА

12:00 Вихрен – Локомотив (София) Диема Спорт
14:00 Волфсбург – Хайденхайм Диема Спорт 3
14:30 Евертън – Челси Диема Спорт 2
14:30 Уотфорд – Чарлтън Нова Спорт
15:00 Еспаньол – Атлетико Мадрид MAX Sport 4
15:00 Марек – Черно море Диема Спорт
16:00 Венеция – Наполи MAX Sport 3
16:30 Унион Берлин – Борусия Дортмунд Диема Спорт 3
17:00 Брентфорд – Ливърпул Диема Спорт 2
17:00 Манчестър Сити – Ипсуич Нова Спорт
17:15 Виляреал – Елче MAX Sport 4
18:00 Берое – Лудогорец Диема Спорт
19:00 Болоня – Интер MAX Sport 3
19:30 Бетис – Барселона MAX Sport 4
19:30 Байерн Мюнхен – РБ Лайпциг Диема Спорт 3
19:30 Нюкасъл – Астън Вила Диема Спорт 2
21:30 Хановер 96 – Санкт Паули Нова Спорт
21:45 Рома – Дженоа MAX Sport 3
21:45 Лил – Брест Диема Спорт 3
21:45 Троа – Ланс Диема Спорт 2
22:00 Валенсия – Атлетик Билбао MAX Sport 4