Замфиров и Янков сред най-добрите в Световната купа

Двамата най-успешни български сноубордисти – Тервел Замфиров и Радослав Янков – преминаха квалификацията на второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа в Банско и си осигуриха участие в директните елиминации. Замфиров даде шести резултат с време 1:19.02 минути, а Янков го последва непосредствено със седмо време – 1:19.06 минути.

В осминафиналите световният шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров ще се изправи срещу опитния австриец Андреас Промегер, докато бившият носител на Световната купа Радослав Янков ще има за съперник италианеца Аарон Марк. И двамата българи влизат в директните двубои с реални шансове за продължаване напред.

С най-добро време в квалификацията завърши германецът Яник Ангененд – 1:18.07 минути. Само пет стотни зад него остана италианецът Едвин Корати, а трети се нареди Маурицио Бормолини, също от Италия, с изоставане от 0.30 секунди. В челната шестица попаднаха още австриецът Фабиан Обман и швейцарецът Дарио Кавицел.

Останалите български представители приключиха участие след първия етап на квалификацията, след като не намериха място сред първите 16 на двете трасета. Петър Гергьовски, който имаше реални шансове за олимпийска квота, допусна падане и окончателно се прости с надеждите си за участие на Игрите.

Така България ще бъде представена от трима състезатели при мъжете в алпийския сноуборд на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо – Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк. Само три стотни лишиха Кристиан Георгиев от място във втория етап на квалификацията, а финалите в Банско започват в 12:45 часа местно време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com