За какво мечтае Венислав Антов?

Венислав Антов постига всичко благодарение на баща си и един от братовчедите си, които са го вдъхновявали през всички години. Неговият път тръгва от село Горни Лом намиращ се в Северозападна България. Продължава спортната си кариера в Белоградчик, която евентуално го отвежда до две поредни шампионски титли с „Левски” и трансфер във френския елит.

Първи негов треньор е Красен Христов, който по това време е президент на волейболен клуб „Град“ – Белоградчик. Г-н Христов казва, че причината за успеха му е големият труд положен от младежа. Бившият му треньор отбелязва, че и до ден днешен Вени е скромен и не е забравил от къде е тръгнал.

Семейството на Венислав взема решението да се преместят в София именно, за да му дадат най-добрия шанс за развитие и достигане на пълния му потенциал. Там той започва усилена работа в школата на „Левски“, където веднага се откроява със своя талант и труд. Скоро след това намира място и в мъжкия отбор, където заема титулярно място. След това усилията му започват да носят трофеи за отбора. Тази година Венислав прави голямата крачка на трансфер във Франция. Негова цел и мечта е България да се класира за олимпийски игри.

Най-важното за Венислав извън неговите постижения е всеки ден да прави нещо, за да се развива и да бъде по-добър. Това негово желание го прави истински пример за всички младежи. Негова препоръка за тези, които искат да следват в стъпките му, да не спират да мечтаят, защото всичко е възможно, стига наистина да желаят и вярват в себе си.



