Янев готви топ трансфер в ЦСКА

ЦСКА се интересува от американец от Ботев Враца. Халфът Хосе Гайегос е следен изкъсо от „червените“ и е възможен негов трансфер в София по време на зимния трансферен прозорец.

Играчът, който е с мексикански произход, а през кариерата си е играл за елитния датски Сьондерийске, се представя много силно с екипа на Ботев Враца. Той е привлечен в отбора по настояване на настоящия треньор на ЦСКА Христо Янев и с одобрението на новия изпълнителен директор на „червените“ Вангел Вангелов.

Във Враца усилено се говори, че Христо Янев може да си вземе 24-годишния Хосе Гайегос и на „Армията“, пише „Мач Телеграф“. Американецът може да играе на всички позиции в халфовата линия, но е най-силен като плеймейкър. Под Околчица американецът впечатлява с техника, работоспособност и креативност.

Според запознати тази зима приоритет за селекцията на Христо Янев е намирането на халфове и крила, от които в тима има крещяща нужда. Този път обаче няма да се търсят единствено футболисти с тлъсти визитки, които да струват милиони, а селекцията ще бъде подчинена изцяло на играчи, отговарящи на изискванията на Христо Янев. Очаква се „армейците“ да не плащат милиони за нови попълнения, както направиха в предходните няколко трансферни прозореца.

