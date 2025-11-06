Вечер на герои в Шампионската лига. Трима поведоха отборите си към победи

Четвъртият кръг от груповата фаза на Шампионската лига предложи зрелищна вечер с голови фиести, пропуснати дузпи и драматични развръзки. Манчестър Сити показа шампионска класа срещу Борусия Дортмунд, Барселона бе спряна в Белгия, а Нюкасъл, Интер и Галатасарай записаха ценни победи, които затвърдиха позициите им в групите.

Манчестър Сити – Борусия Дортмунд 4:1

Шампионите на Англия нямаха проблеми срещу Борусия Дортмунд, побеждавайки с категоричното 4:1 на „Етихад“. Фил Фоудън блесна с два гола, а Ерлинг Холанд и Раян Черки добавиха по едно попадение. Тиджани Райндерс асистира за откриващия гол в 22-ата минута, след което Жереми Докю изведе Холанд за второто попадение седем минути по-късно. След почивката Райндерс отново подаде за Фоудън, който направи резултата 3:0. Валдемар Антон върна един гол за германците в 72-ата минута, но Черки оформи крайното 4:1 в добавеното време. Сити вече е в серия от девет мача без загуба срещу германски съперници в евротурнирите.

Брюж – Барселона 3:3

Барселона допусна зрелищно равенство 3:3 при гостуването си на Брюж и прекъсна серията си от четири поредни победи в Шампионската лига. Домакините поведоха още в шестата минута с гол на Николо Тресолди, но Феран Торес изравни почти веднага. Карлос Форбс върна преднината за Брюж, а Ламин Ямал възстанови равенството малко след час игра. Форбс бе точен отново в 64-ата минута, преди Кристос Цолис да си отбележи автогол в 77-ата. В добавеното време Ромео Вермант реализира четвърто попадение за белгийците, което обаче бе отменено след преглед с ВАР заради нарушение при изграждането на атаката.

Нюкасъл – Атлетик Билбао 2:0

Нюкасъл продължи добрата си форма с трета поредна победа в евротурнирите – нещо, което не се бе случвало от 2007 г. насам. „Свраките“ спечелиха с 2:0 у дома срещу Атлетик Билбао. Дан Бърн откри резултата още в 11-ата минута с удар с глава след центриране на Киърън Трипиър, а Жоелинтон удвои преднината четири минути след почивката. С успеха англичаните затвърдиха мястото си в челото на групата и показаха стабилност в защита и ефективност в атака.

Интер Милано – Кайрат Алмати 2:1

Интер Милано постигна труден, но заслужен успех с 2:1 срещу Кайрат Алмати на „Сан Сиро“. Лаутаро Мартинес откри в края на първото полувреме, а Офри Арад изравни за гостите десет минути след подновяването на играта. Италианците обаче възстановиха преднината си с попадение на Карлос Аугусто в 67-ата минута. Интер остава с пълен актив от 12 точки, колкото имат и Арсенал, и Байерн Мюнхен – трите отбора, които доминират в своите групи.

Бенфика – Байер Леверкузен 0:1

Байер Леверкузен спечели минимално като гост на Бенфика с 1:0 благодарение на гола на Патрик Шик в 65-ата минута. Германският тим контролираше играта и демонстрира дисциплина в защита, което му позволи да запази суха мрежа и да остане в борбата за първото място в групата.

Аякс – Галатасарай 0:3

Галатасарай записа впечатляваща победа като гост на Аякс – 3:0, с хеттрик на нигерийския нападател Виктор Осимен. Първото му попадение падна в 59-ата минута след асистенция на Лерой Сане, а след това Осимен реализира две дузпи – в 66-ата и 78-ата минута. Турският гранд изигра най-силния си мач в турнира до момента, демонстрирайки стабилност и скорост в атака.

Олимпик Марсилия – Аталанта 0:1

Аталанта постигна драматична победа с 1:0 над Олимпик Марсилия благодарение на гола на сърбина Лазар Самарджич в 90-ата минута. Още в 14-ата минута гостите можеха да поведат, но Шарл де Кетеларе пропусна дузпа. Въпреки това италианците показаха характер и извоюваха победата в самия край, затвърждавайки позицията си като един от най-стабилните отбори в турнира.

